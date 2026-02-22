Прячут самолеты и дроны: после ударов ВСУ вражеская активность на аэродроме "Саки" резко уменьшилась
- После ударов ВСУ по аэродрому "Саки" летная активность врага значительно уменьшилась, технику прячут в ангары и перебазируют.
- Аэродром продолжает работать в ограниченном режиме, а партизанское движение "Атеш" передает данные о важных объектах российского войска Силам обороны Украины.
После ряда ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму летная активность врага значительно уменьшилась. Оккупанты спешно прячут технику в ангары и перебазируют ее на другие площадки.
Об этом сообщают агенты партизанского движения "Атеш".
Что известно о снижении активности в аэродроме "Саки"?
Крымские агенты движения "Атеш" зафиксировали снижение летной активности на военном аэродроме "Саки", что в Новофедоровке на временно оккупированной территории Крыма. Партизаны связывают такие изменения с недавней серией точных попаданий украинских дронов в эти объекты.
Оккупанты спешно прячут технику в укрепленные ангары и перебазируют ее на другие площадки,
– говорится в сообщении "Атеш".
Интересно! Агенты отмечают, что именно на этом аэродроме базируются многоцелевые истребители Су-24М/МР, которые используются для контроля акватории Черного моря, разведывательно-ударные беспилотники "Орион" и "Форпост", транспортные самолеты Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27/29.
В то же время, по данным агентов, аэродром, где базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк российской армии, и в дальнейшем работает, однако в значительно ограниченном режиме.
"Атеш" отметил, что агенты движения регулярно передают Силам обороны Украины данные о ключевых и важных объектах российского войска, в частности о складах, подземные командные пункты и узлы связи. Эта информация помогает находить уязвимые участки врага и бить точно.
Что известно об атаках Сил обороны по аэродрому в Саках?
В ночь на 4 августа 2025 года СБУ осуществила атаку на аэродром Саки в оккупированном Крыму с помощью беспилотников ЦСО "А". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал в разговоре с 24 Каналом, что украинцам удалось уничтожить самолет Су-30СМ и повредить еще один, а также поразить три самолета Су-24.
Взрывы в этом районе слышали и в ноябре 2025 года. Тогда украинские подразделения нанесли немалый ущерб врагу. Военно-Морские силы ВСУ уничтожили командно-диспетчерский пункт, места хранения БпЛА "Орион", и несколько объектов ПВО, в частности, ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также под удар украинцев попала установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.
19 февраля взрывы на аэродроме прогремели снова. Российская сторона заявляла о якобы отражении атаки.