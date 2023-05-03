Россияне запускали дроны с аэродрома Сеща в Брянской области: показываем на карте

Россияне в ночь на 3 мая в очередной раз атаковали Украину "Шахидами". Враг запустил дроны с аэродрома Сеща в Брянской области.

В Воздушных силах сообщили, что россияне все чаще используют для атак Северное направление. Силам ПВО удалось сбить 21 вражеский "Шахид" из 26 запущенных врагом. 24 Канал показывает на карте, где расположен аэродром Сеща, с которого произошли запуски этой ночью.

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Что известно об аэропорте Сеща

Сеща — военный аэродром в Брянской области России, расположенный вблизи поселка Сеща.

Где расположен аэродром Сеща: показываем на карте

До начала полномасштабной войны этот необычный по форме аэродром служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100 (Руслан). Однако уже за месяц до начала вторжения России в Украину на нем стали появляться бомбардировщики и истребители.

В частности, бомбардировщики Су-34, которые в дальнейшем бомбили города Украины, в том числе и Чернигов.



Аэродром Сеща в Брянской области / Фото Google Maps

В апреле 2022 года Россия перебазировала на аэродром Сеща часть вертолетов, которые держала на территории Беларуси. Тогда в Сеще фиксировали размещение 19 истребителей и по меньшей мере 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые до этого там базировались.

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