У Повітряних силах повідомили, що росіяни усе частіше використовують для атак Північний напрямок. Силам ППО вдалось збити 21 ворожий "Шахід" із 26 запущених ворогом. 24 Канал показує на карті, де розташований аеродром Сеща, з якого відбулись запуски цієї ночі.

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Що відомо про аеропорт Сеща

Сеща — військове летовище у Брянській області Росії, розташоване поблизу селища Сеща.

Де розташований аеродром Сеща: показуємо на карті

До початку повномасштабної війни цей незвичний за формою аеродром слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100 (Руслан). Однак, уже за місяць до початку вторгнення Росії в Україну на ньому почали з'являтися бомбардувальники та винищувачі.

Зокрема, бомбардувальники Су-34, які надалі бомбардували міста України, зокрема Чернігів.



Аеродром Сеща у Брянській області / Фото Google Maps

У квітні 2022 року Росія перебазувала на аеродром Сеща частину гелікоптерів, які тримала на території Білорусі. Тоді у Сещі фіксували розміщення 19 винищувачів і щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які й до цього там базувалися.

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