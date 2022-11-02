На аэродроме в Беларуси появились российские самолеты с гиперзвуковыми ракетами: спутниковые снимки

Компания Planet Labs сделала спутниковые снимки аэродрома в Мачулищах 18 и 31 октября. Судя по фото, на территории аэродрома расположена российская военная техника. В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.

По данным британской разведки, Россия перебросила в Беларусь одно из своих мощнейших военно-воздушных вооружений.

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Что видно на снимках

На свежих спутниковых снимках видны три российских самолета МиГ-31К. Они расположены на территории авиабазы "Мачулищи", к югу от Минска. Снимки сделали 21 октября в 9:41. Известно, что среди авиации Беларуси нет таких самолетов.

Эту военную технику можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября. Истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2 000 километров.

На авиабазе "Мачулищи" к югу от Минска видны три МиГ-31К / Фото Planet Labs

Кроме того, можно увидеть несколько ракетных контейнеров, на которые обращала внимание и британская разведка в своем обзоре от 1 ноября. Разведка предполагает, что в контейнерах могут храниться ракеты "Кинжал".

На фотографиях также видны 6 вертолетов Ми-24 ВВС РБ и 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.

Какова вероятность нападения с Севера: мнение экспертов

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможной эскалации именно с Севера. Россия перебросила в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украина учитывает возможную угрозу Северного направления и осуществляет соответствующую подготовку.

Россия продолжает использовать Беларусь в качестве плацдарма для своих агрессивных планов. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Россия планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты. Вероятно, страна-агрессор разместит их на территории Беларуси.

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