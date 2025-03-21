Лондонский Хитроу возобновил работу после пожара на подстанции: власти расследуют инцидент

Аэропорт Хитроу в Лондоне полностью возобновил свою работу после пожара на электроподстанции. Этот инцидент расследует британское правительство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о возобновлении работы Хитроу

Генеральный директор лондонского аэропорта Хитроу Томас Уолдби сообщил, что по состоянию на субботу, 22 марта, аэропорт работает в обычном режиме. В то же время он подчеркнул, что авиакомпаниям придется решать вопрос с пассажирами, которые застряли из-за вчерашних перебоев.

Пресс-секретарь Хитроу подтвердил эту информацию.

Мы можем подтвердить, что аэропорт Хитроу сегодня открыт и работает в полном объеме. Команды по всему аэропорту продолжают прилагать максимум усилий, чтобы поддержать пассажиров, пострадавших в результате вчерашнего отключения на электроподстанции за пределами аэропорта,

– сказал Уолдби.

На вопрос, сколько рейсов будет задержано или отменено 22 марта, он ответил, что не ожидается "значительного количества", но отметил, что задержки и отмены могут случаться в любой "напряженный день".

Также Уолдби выразил искреннее соболезнование пассажирам за причиненные неудобства.

"Мы прилагали все усилия, чтобы справиться с последствиями этой аварии", – заверил он.

Он добавил, что резервные системы аэропорта сработали вчера, однако они не предназначены для обеспечения электроснабжения всего комплекса. Ведь Хитроу ежедневно потребляет столько же энергии, сколько город.

Что известно о расследовании, которое анонсирует правительство Великобритании

Министр энергетической безопасности Великобритании Эд Милибенд также написал в соцсети Х, что правительство страны распорядилось провести срочное расследование отключения электроэнергии, которое задело аэропорт Хитроу и прилегающие районы.

Министр подчеркнул, что правительство настроено "основательно выяснить, что произошло, и какие выводы следует сделать".

По его словам, проверку осуществит NESO – независимый национальный оператор энергетической системы Великобритании. Также правительство сотрудничает с государственным регулятором Ofgem.

Ожидается, что NESO обнародует свои первые выводы в течение шести недель.

К слову, работу аэропорта Хитроу парализовала пожар, возникший на подстанции в городе Хейс, примерно в 2,5 километра от аэропорта. Кроме самого аэропорта, без электроэнергии также остались тысячи домов в этом районе.