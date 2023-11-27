Все полеты – отложено: на Камчатке в России Берингово море затопило аэропорт

Даже погода нелюбезна к российским оккупантам, в частности авиации государства-агрессора. Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт на Камчатке. Авиационное сообщение пришлось прекратить.

В воскресенье поздно вечером, 26 ноября, глава министерства чрезвычайных дел Камчатского края Сергей Лебедев поделился видео, на котором видно Берингово море. Его уровень которого существенно вырос. Россияне планируют осушать взлетно-посадочные полосы аэродрома, – информирует 24 Канал.

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Берингово море затопило аэропорт на Камчатке

Уже на следующий день вода немного отступила, однако самолеты все равно не смогут летать до полной осушки взлетно-посадочной полосы. К тому же захватчикам необходимо проверить работоспособность всех систем.

Возобновление авиасообщения станет возможным только после полной осушки полосы для взлета. Планируется, что часть пассажиров сможет улететь в ближайшее время на вертолетах Ми-8, принадлежащих "Камчатскому авиационному предприятию",

– написали в пресс-службе российской компании.

Речь идет именно об аэропорте административного центра Олюторского района, расположенном в селе Тыличики. Максимальный взлетный вес воздушного судна на аэродроме не должен превышать 35 тонн.

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Обратите внимание! Местные СМИ отмечают, что север Камчатки находится в зоне влияния большого циклона. Вихрь пришел в регион с юга и сейчас бурлит над Беринговым морем.

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Вспомним напоследок, что недавно в Краснодарском крае России бурлил мощный шторм. В результате непогоды часть граждан государства-агрессора осталась без света, воды и тепла. Кроме того, выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза, а деревья в Сочи начали падать во всех районах города.