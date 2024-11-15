Украина может открыть аэропорт во Львове в 2025 году, – Reuters

Украина может возобновить работу первого аэропорта и запустить авиасообщение во время войны. Речь идет об аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого.

К такому выводу пришел старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Аэропорт "Львов" могут открыть в 2025 году

Эллисон заявил, что Киев уже почти год ведет переговоры с европейскими авиационными властями и различными авиакомпаниями, чтобы восстановить авиасообщение. Так, если удастся достичь договоренностей, то в 2025 году в Украине могут возобновить работу аэропорта.

Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно, и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению,

– считает Эллисон.

Журналисты Reuters обратились в Государственную авиационную службу Украины за комментарием. Там они получили ответ, что действительно рассматривается возможность восстановления авиасообщения, которое будет происходить поэтапно и ограниченно. Это может произойти "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня, а также реализации дополнительных мер безопасности". Впрочем, в Госавиаслужбе не указывали конкретных временных промежутков.

Эллисон добавил, что "было много сделано для безопасности воздушного пространства", однако раскрывать деталей он не стал. Вероятно, первым откроют аэропорт именно во Львове. Он имеет 2 терминала, и до начала полномасштабной войны обслуживал до 3 тысяч пассажиров в час.

Украина также хочет возобновить работу аэропорта возле Киева, но Эллисон считает, что пока придется подождать, пока авиационный рынок не убедится, что будут безопасными полеты в менее рискованном сценарии.

В СМИ добавили, что именно Киев и Киевская область в последнее время становится объектом для российских атак "Шахедами" и ракетами.