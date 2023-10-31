Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что антисемитские погромы в России будут распространяться и перебрасываться и в другие регионы. Тут даже не суть в войне между Израилем и ХАМАС. Просто в России уже давным-давно культивировался бытовой антисемитизм.

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Есть много вопросов к местному населению

Как отметил Тизенгаузен, в России не нужно дополнительно "грузить" население, чтобы оно пошло искать евреев. Антисемитизм на бытовом уровне существовал в России всегда.

Митингующие без проблем согласились штурмовать аэропорт в Дагестане. В общем, к ним есть много интересных вопросов.

Если бы злая толпа нашла граждан Израиля, то все закончилось бы печально. Другой момент. Они не смогли отличить парня из Узбекистана от гражданина Израиля. Забирали у него паспорт. Говорили, что он разводит. Еще одна загадка. В чью голову пришла мысль, что беженцы из Израиля будут искать убежище в Махачкале?

– отметил Тизенгаузен.

Смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Если жители Дагестана так волнуют палестинцев, то было бы вполне логично пригласить беженцев из Газы к себе. Там как раз около 1 миллиона – 1 миллион 200 тысяч человек. Однако, конечно, в Дагестане просто хотят найти евреев.

Погромы в Дагестане: коротко