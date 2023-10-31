Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що антисемітські погроми в Росії будуть поширюватися та перекидатися в інші регіони. Тут навіть не суть у війні між Ізраїлем та ХАМАС. Просто в Росії вже давним-давно культивувався побутовий антисемітизм.
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Є багато питань до місцевого населення
Як наголосив Тизенгаузен, в Росії не потрібно додатково "грузити" населення, щоб воно пішло шукати євреїв. Антисемітизм на побутовому рівні існував в Росії завжди.
Мітингувальники без жодних проблем погодилися штурмувати аеропорт в Дагестані. Загалом до них є багато цікавих питань.
Якби злий натовп знайшов громадян Ізраїлю, то все закінчилося б печально. Інший момент. Вони не змогли відрізнити хлопця з Узбекистану від громадянина Ізраїлю. Забирали у нього паспорт. Казали, що він розводить. Також ще одна загадка. В чию голову прийшла думка, що біженці з Ізраїлю будуть шукати притулок в Махачкалі?
– зазначив Тизенгаузен.
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Якщо жителі Дагестану так хвилюють за палестинців, то було б цілком логічно запросити біженців з Гази до себе. Там якраз близько 1 мільйона – 1 мільйона 200 тисяч людей. Однак, звісно, в Дагестані просто хочуть знайти євреїв.
Погроми в Дагестані: коротко
- Відомо, що ввечері 29 жовтня до Махачкали мав прилетіти рейс з Ізраїлю. Там одразу з'явилися чутки, що на борту були ізраїльські біженці, яких хочуть розселити в Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу. Місцеве населення почало бунтувати.
- В Дагестані взагалі заблокували аеропорт. Вони намагалися знайти там євреїв.
- Тамтешня влада не знала, як реагувати на ці погроми. Тому вони одразу почали виправдовуватися і нахабно спихати все на Україну.