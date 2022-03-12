Аэропорт в Василькове полностью уничтожен, – Баласинович

Глава города Васильков рассказала о том, что оккупанты 12 марта выпустили по городу 9 ракет. В результате ударов врагам удалось полностью уничтожить аэропорт.

Об этом Наталья Баласинович отметила в своем обращении к жителям Василькова, а также всей Украины.

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