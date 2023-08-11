Россияне жалуются из-за летящего в сторону Москвы беспилотника: закрыли небо над аэропортом
Дроны все чаще и больше доставляют хлопот гражданам России. Собственно, из-за беспилотника закрыли даже аэропорт "Внуково", являющийся одним из пяти международных аэропортов Москвы.
В пятницу, 11 августа, в России над аэропортом "Внуково" закрыли небо и объявили режим "Ковер", – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Важно, что это произошло во время воздушной тревоги в Украине и атаки "Кинжалов" на мирные города нашего государства.
Смотрите также Атаки беспилотников на Россию: почему агрессор не может защитить собственную территорию
Под Москвой заметили дрон
Собственно, неподалеку от столицы вражеского государства, в районе города Кубинка, россияне зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат, из-за чего пришлось принять меры.
Как пишут пропагандисты, режим "Ковер" объявляют в случае обнаружения неизвестного объекта в небе, пересекшем границу. В таких случаях закрывают воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных или спасательных бортов.
В то же время во "Внуково" из-за введения этого режима возник настоящий коллапс. Есть массовая задержка рейсов на вылет и прилет, а также некоторые самолеты кружат в небе, ведь не могут совершить посадку.
По меньшей мере шести самолетам не разрешена посадка, еще у 16 – задержан взлет. Часть бортов кружит в небе, другая – собирается отправляться в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. В частности, самолет из Санкт-Петербурга – кружит над Тверью, ожидая новой информации от диспетчеров,
– написала одна из кремлевских информационных помоек.
Обратите внимание! Аналогичная ситуация из-за подозрительных летательных аппаратов была в небе над Россией в ночь на пятницу, 11 августа.
Следует сказать, что через некоторое время после этих сообщений о закрытии аэропорта "Внуково" в Москве слышали взрыв. Очевидно, опасались оккупанты беспилотника не зря.
Кроме того, вскоре стало известно, что длился режим "Ковер" – недолго. Его отменили около 10:50, как сообщают вражеские СМИ.