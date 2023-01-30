"Узел обороны": россияне построили заграждения вокруг аэродрома в Бердянске – спутниковые фото

Российские оккупанты готовятся защищать аэродром в Бердянске Запорожской области, который расположен почти в 100 километрах от линии фронта.

Еще раньше этот аэродром оккупанты превратили буквально в собственную военную базу. Новые спутниковые фото от Planet Labs, датированные 27 января, свидетельствуют о том, что теперь россияне активно принялись за его "оборону".ку

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Вокруг аэродрома создают "узел обороны"

Так, на фото можно узнать 9 летальных апартов, среди которых 8 вертолетов и один беспилотник, вероятно, "Форпост". Также на аэродроме была замечена активность наземного персонала и техники.

Российская авиация на территории аэродрома в Бердянске / Фото Defence Express

В то же время аналитики обратили внимание на одну важную деталь: россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны, там уже построили укрепления.

Линия обороны россиян состоит из окопов, траншей и отдельных позиций, в частности укрытий для техники Оккупанты уже возвели там противотанковые бетонные заграждения, так называемые "пирамидки Вагнера",

– говорится в статье.

Оборонные сооружения у аэродрома в Бердянске / Фото Defence Express

Вероятно, у россиян "большие планы" на аэродром

Отмечают, что на 27 января около 30% аэродрома окружены этими сооружениями. Такую оборону аэропорта россияне построили всего через две недели, с 10 января.

Вероятно, у россиян гораздо большие планы на этот объект, чем просто использовать его как передовую вертолетную базу.

– отметили специалисты.

Кратко о ситуации в Запорожской области

Согласно актуальному сведению Генерального штаба ВСУ, россияне начали небольшие штурмы в Запорожской области.

Депутат Запорожской ОВА Сергей Лышенко рассказал, что Запорожье – это важная стратегическая точка для России Если оккупанты будут пытаться наступать, это будет оттягивать на себя значительное количество сил ВСУ. Ведь на этих территориях есть 20 тысяч российских военных, готовых начать атаку.

По его словам, сейчас россияне перестали свозить в Запорожье новые подразделения военных, в то же время происходит определенная перегруппировка сил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил активность россиян в Запорожье. По его словам, оккупанты пытаются выявить слабости в обороне наших защитников. Следовательно, возможно, что Россия может пойти в наступление на Запорожском направлении.