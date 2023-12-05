Собаки на взлетной полосе, прибытие в закрытый аэропорт: в России плюют на безопасность полетов

24 Канал подготовил большой материал о положении дел в гражданской авиации России. Активисты группы "КіберСпротив" передали нашей редакции интересные бумаги – внутренние документы Уральского межрегионального территориального управления Росавиации.

Факты, приведенные в документах, впечатляют. Россияне по нескольку месяцев не решали технические проблемы в аэропортах. Иногда они просто умалчивали о происходящем – вероятно, из-за страха наказания.

Смотрите также Неконтролируемый полет. Состояние гражданской авиации приближает Россию к самолетопаду – документы

Диспетчеры не смотрят за самолетами

Это кажется невозможным, но диспетчеры не следят за самолетами. Причем часами! Они могут не заметить, что судно исчезло с радаров или что оно не выпустило шасси. Или решить не докладывать о том, что судно рушится.



В мае 2023 года россияне не доложили о разрушении самолета в сибирском Кургане / Скриншот 24 Канала

Также в мае в Свердловской области судно нашли только тогда, когда дернули руководство. А речь шла о "мелочи" – тушении пожара.



Российские диспетчеры не следят за самолетами / Скриншот 24 Канала

Подумаешь, упадет и загорится. Или другие самолеты заденет. Это же надо полосу освобождать, спасателей предупреждать, другие полеты сдвигать, вдруг и так приземлится,

– иронизирует автор статьи.

Собаки неделями гуляют между самолетами – и всем ок

Эпический случай произошел в Челябинске, где на взлетно-посадочную полосу попали животные. Причем речь шла не о напуганной кошечке или собачке, которая сбежала от хозяев.

На полосу регулярно приходила целая стая собак – в документах названы даты с 28 октября по 9 ноября 2023 года. Руководство не реагировало на это. Об инциденте сообщили работники Архангельского межтерриториального управления авиации и частной авиакомпании.



В России собаки свободно бегали между самолетами / Скриншот 24 Канала

Смотрите также Искать пилотов сбитого Су-24М прилетел российский спасательный самолет, – Игнат

Аэропорт закрыли, но пилоты не знали и прилетели

Им не только не сообщили о закрытии на реконструкцию, но и приняли их полетные планы. Это произошло 3 октября 2023 в Магнитогорске.

Из международного аэропорта "Орск" авиаторы летели туда, где с июня было закрыто. За четыре месяца никто не смог сообщить им об изменениях! И никто не отреагировал на то, что они планируют лететь туда, где их не ждут.



В России пилоты прилетели на закрытый аэропорт / Скриншот 24 Канала

Во мраке сибирской ночи

В Челябинске за 2023 год огни ВПС внезапно угасали при приближении самолетов не менее 4 раз. Каждый раз пилотам перед посадкой приходилось идти на второй круг, а садиться только после того, как техники починят неисправность. Однако причину отказа светосигнального оборудования никто так и не смог найти, так что аттракцион продолжается до сих пор,

– приводят данные журналисты.

Из-за халатности россияне подвергают опасности своих соотечественников. И не собираются что-либо менять.

А еще в Сибири не способны найти снегоочистители. Как говорится в документах, не хватает исправной техники. И это там, где снег лежит по полгода!



Парадокс, но в Сибири не хватает исправных снегоочистителей в аэропортах / Скриншот 24 Канала

"Возможно, руководители Росавиации не обращают внимание на подобные проблемы, руководствуясь принципом: земля большая, все равно куда-то да сядут, однако ничего общего с безопасностью полетов это не имеет", – заключает автор статьи.