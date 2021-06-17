В "Борисполе" искали взрывчатку: анонимы сообщили о минировании самолета

На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заложенной взрывчатке в одном из самолетов в аэропорту Борисполь. В настоящее время в полиции сообщили, что они проверяют самолеты.

Также говорится о заминировании на станциях метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет" и Центрального железнодорожного вокзала.

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Полицию информировали о минировании самолета в "Борисполе"

В данный момент правоохранители тщательно обследуют территории предполагаемо заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан,

– заявили в полиции.

В полиции Киева 24 каналу рассказали, что в письме о возможном заминировании не указали о каком самолет идет речь. Поэтому сейчас в аэропорту "Борисполь" полиция проверяет самолеты на наличие взрывчатки.

В "Борисполе" заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

В настоящее время в "Борисполе" на онлайн-табло аэропорта указывается, что посадка и регистрация на рейсы продолжается.

"Мы отреагировали на запрос полиции и провели профилактические работы. Все в порядке", – заявили в аэропорту.

Там объяснили, что служба авиационной безопасности аэропорта провела штатные профилактические работы.