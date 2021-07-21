В аэропорту "Львов" ищут взрывчатку: пассажиров и работников эвакуировали – фото
21 июля 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
В Международном аэропорту "Львов" 21 июля обнаружили подозрительную сумку. Сейчас правоохранители ищут в аэропорту взрывчатку и эвакуируют людей.
Подозрительную сумку на территории аэропорта заметили утром. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники и кинологи.
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В аэропорту "Львов" ищут взрывчатку
- Примерно в 9:25 правоохранителям поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта "Львов".
- Они рассказали, что на территории аэропорта нашли подозрительную сумку.
- Вероятно, в ней может быть взрывчатка.
- На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции.
- Полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
- Кроме этого, правоохранители проводят эвакуацию работников и пассажиров.
В аэропорту "Львов" нашли подозрительную сумку / Фото полиции Львовщины
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