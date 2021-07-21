В аэропорту "Львов" ищут взрывчатку: пассажиров и работников эвакуировали – фото

21 июля 2021 , 10:51
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Источник:

полиция Львовщины

В Международном аэропорту "Львов" 21 июля обнаружили подозрительную сумку. Сейчас правоохранители ищут в аэропорту взрывчатку и эвакуируют людей.

Подозрительную сумку на территории аэропорта заметили утром. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники и кинологи.

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В аэропорту "Львов" ищут взрывчатку

  • Примерно в 9:25 правоохранителям поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта "Львов".
  • Они рассказали, что на территории аэропорта нашли подозрительную сумку.
  • Вероятно, в ней может быть взрывчатка.
  • На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции.
  • Полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
  • Кроме этого, правоохранители проводят эвакуацию работников и пассажиров.
Обратите внимание! Украинское правительство усилило ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет тюрьмы.


В аэропорту "Львов" нашли подозрительную сумку / Фото полиции Львовщины

Коротко о последних фейковых минированиях в Украине

  • В Одессе 13 июля мужчина сообщил, что заминировал базу отдыха. Впоследствии оказалось, что он это сделал со скуки. Нарушитель в этот момент был пьян.
  • В Киеве 6 июля сообщили о минировании здания Городского совета, КГГА и нескольких ТРЦ. Неизвестные требовали выкуп в биткоинах. Однако специалисты взрывчатку не нашли.
  • Киевские правоохранители разоблачили злоумышленника, который под хмельком сообщил о взрывчатке в одной из киевских многоэтажек. Когда специалисты проводили обследование помещения, заявитель просто за ними спокойно наблюдал.
  • В Киеве 29 июня поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда. В то время там рассматривали дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Автор: Ольга Котів