В Санкт-Петербурге грузовик врезался в пассажирский самолет: на борту были люди

В Санкт-Петербурге в самолет российской авиакомпании под названием "Победа" врезался грузовик. Сообщается, что на тот момент на борту находились люди.

Самолет должен был лететь из аэропорта Пулково. Еще недавно там вводили план "Кавьер" из-за якобы угрозы атаки беспилотника. Самолеты были вынуждены "наматывать круги" вокруг города.

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Грузовик врезался в самолет

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в ночь на 9 марта в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково грузовик повредил крыло пассажирского самолета. Сообщается, что борт должен был вылететь в Новосибирск.

Согласно обнародованной информации, спецгрузовик, который привозит на борт питание, двигался задним ходом и врезался и левое крыло самолета. Он принадлежит российской авиакомпании с довольно ироничным названием "Победа".

Инцидент произошел в 23:10 8 марта, уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре,

– говорится в сообщении российских телеграмм каналов.

По предварительным данным, на борту во время инцидента находились 173 пассажира, которые на тот момент уже расселись на свои места перед вылетом.

Сообщают, что в результате этой ситуации никто не пострадал. Однако пассажиров пришлось высадить и отправить их другим рейсом, который вылетел ориентировочно в 00:34.

Также отмечается, что поврежденное судно по состоянию на сейчас находится на стоянке аэропорта. Сейчас выполняются технические работы.

Местная прокуратура устанавливает причины инцидента. Следователи проводят проверку и оценивают ущерб.

В аэропорту Пулково не впервые случаются подобные ситуации