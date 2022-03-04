В аэропорту Тель-Авива российские самолеты встречают с украинским флагом
Источник:"Бабель"
Украина поддерживает весь цивилизованный мир. В аэропорту Тель-Авива российские самолеты встречают с украинским флагом.
Появилось видео, как именно в аэропорту Тель-Авива "паркуют" самолеты россии. На кадрах видно, как перед ним развеваются флагом Украины.
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Ранее в сети появились фото, как евреи молятся у Стены Плача в Иерусалиме. У них на плечах – украинские флаги.
К общей молитве о мире в Украине присоединился и посол Украины в Израиле.
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Кстати, Владимир Зеленский высказался о поддержке Израиля во время войны России против Украины. Президент нашего государства решил, что не чувствует нужной поддержки.