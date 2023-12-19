Московские аэропорты срочно закрывали из-за плана "Ковер": россиян атаковали беспилотники

Неизвестные беспилотники атаковали Брянскую область России сегодня, 19 декабря. Россияне уже успели заявить, что все дроны вроде бы удалось сбить. В то же время, один за другим закрывали аэропорты.

План "Ковер" срочно ввели в большинстве московских аэропортов, сообщают российские СМИ. Все воздушные суда направляются в аэропорт Шереметьево, расположенный на север России.

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Из-за плана "Ковер" заблокирована работа трех аэропортов: Внуково, Домодедово и Жуковский.

"Аэропорт Внуково по независимым от него причинам в 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов", – говорится в сообщении.

В других вышеупомянутых воздушных аэропортах ситуация аналогичная.

. План "Ковер" означает, что есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы России.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, мол, атака беспилотника "отбита" силами ПВО в Одинцовском городском округе.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Атаку признали власти

Что касается Брянщины, то губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области сбили три БПЛА самолетного типа. В атаке он обвинил Украину. И мол, разрушений и пострадавших нет.

О якобы "удачном обезвреживании" беспилотников над Брянской областью уже успели отчитаться и в Минобороны России. Там также сообщили о еще одном сбитом БПЛА над Калужской областью.