Тролли 80 левела: ВСУ устроили для оккупантов "вечеринку со спецэффектами"

Группа аэроразведки Foxtrot в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады не только отработала по оккупантам, но и потроллила их в своем телеграм-канале. Так что весело было и мертвым, и живым россиянам.

Наши бойцы устроили россиянам взрывную "вечеринку". Как отметили аэроразведчики, развлечение удалось. Они поразили один из уничтоженных домов, где остатки пехоты оккупантов собрались после неудачного штурма.

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Что известно об ударе по россиянам

Они, должно быть, хотели устроить себе вечеринку. Гулянку врага увидел оператор нашей ударной группы. Россияне выглядели не совсем счастливо. Мы добавили немного спецэффектов!

– пишут аэроразведчики.

Россиян видно очень хорошо, а это значит, что наши защитники крайне профессиональны.

Атака аэроразведчиков Foxtrot по россиянам: смотрите видео

Ролик полон иронии: в нем использованы известные треки, в частности "Козацкий марш" и современная музыка. Также результаты точного удара появляются после слов "несколько минут спустя" на английском.

"Незваные гости отправляются домой довольными, хоть и в черных пакетах. Если ваша вечеринка не похожа на эту – можете даже не приглашать", – ерничают наши бойцы.

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Силы обороны без устали кошмарят оккупантов

К примеру, СБУ подорвала единственное железнодорожное сообщение России с Китаем. Речь о Байкало-Амурской магистрали, а конкретно – Северномойском тоннеле имени Бессолова в Бурятии. Таким образом, были перерезаны военные поставки из Китая.