МАГАТЭ заявило о сокращении производства электроэнергии на сразу трех украинских АЭС

Три украинские АЭС после массированной атаки оккупантов утром 28 ноября. сократили производство электроэнергии. Это уже второй раз им приходится уменьшать уровень мощности в качестве меры предосторожности.

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

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Какова ситуация на украинских АЭС

Рафаэль Гросси рассказал, что в целом мощность снизили все девять атомных реакторов. Еще один реактор Ровенской АЭС отключен от сети. Пока сообщений о повреждении станций не поступало. В то же время Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате российской атаки есть влияние на электрические подстанции.

Их атомные станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии. В МАГАТЭ напоминают, что вышеупомянутые подстанции, которые в агентстве определили как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности еще во время ударов в августе, поэтому там призвали к "военной сдержанности".

Энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах с крупными ядерными энергетическими объектами и других объектах, от которых они зависят,

– заявил он.

Напомним, еще 22 ноября стало известно, что Россия также повредила четыре подстанции украинских атомных электростанций. На тот момент сообщалось, что они попали под обстрел в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября. Тогда под ударом, в частности, находилась и Запорожская АЭС.