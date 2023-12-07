Такие россияне в будущем имеют перспективу повышения, то есть займут руководящие должности в российской армии. Они будут использовать опыт, полученный в Украине.

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оккупанты в Академии

В начале декабря Россия начала набор российских офицеров в Академию Генерального штаба. Минобороны России утверждает, что более 60% военнослужащих имеют боевой опыт – вероятно речь идет об опыте во время войны в Украине.

Студенты академии обычно имеют звание от майора к генерал-майору (эквивалент генерала с одной звездой в системе НАТО) и имеют потенциал для высшего командного состава,

– объясняет разведка Британии.

Там отметили, что, несмотря на то, что большая доля российских оккупантов, таких как пилоты, задействованы в операциях в Сирии, боевой опыт сейчас более распространен среди кадрового состава российских офицеров среднего уровня из-за войны в Украине.

В ближайшее время, вероятно, эти офицеры будут применить свой опыт войны в Украине для управления российской армией.

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