Такі росіяни у майбутньому мають перспективу підвищення, тобто займуть керівні посади в російській армії. Вони використовуватимуть досвід, здобутий в Україні.

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Окупанти в Академії

На початку грудня Росія розпочала набір російських офіцерів до Академії Генерального штабу. Міноборони Росії стверджує, що понад 60% військовослужбовців мають бойовий досвід – ймовірно, мова йде про досвід під час війни в Україні.

Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора (еквівалент генерала з однією зіркою в системі НАТО) і мають потенціал для вищого командного складу,

– пояснює розвідка Британії.

Там зазначили, що попри те, що велика частка російських окупантів, таких як пілоти, задіяні в операціях у Сирії, що бойовий досвід зараз більш поширений серед кадрового складу російських офіцерів середнього рівня – через війну в Україні.

Найближчим часом, ймовірно, ці офіцери будуть застосувати свій досвід війни в Україні для спрямування напряму російської армії.

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