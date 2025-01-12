Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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попытка русифицировать украинскую молодежь
Как отметили в ЦНС, студенты академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, что во временно оккупированном Луганске, будут проходить производственную практику в России. Они будут работать в основном в реабилитационных центрах бойцов. Там в местных клубах молодежь, вероятно, будет проводить культурные мероприятия для российских террористов.
Привлечение студентов к развлечениям так называемых "героев СВО" – это еще один шаг оккупации Украины Россией и уничтожения украинской нации. В Центре назвали главную цель таких мероприятий.
Прежде всего русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще – навязать ощущение причастности к “русскому миру” и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов. И Луганская “академия” культуры и искусств не единственная,
– сообщили в ЦНС.
Центр национального сопротивления в дальнейшем собирает информацию о приспешниках Кремля, чтобы в будущем можно было наказать тех, кто осуществляет преступную политику, направленную на уничтожение украинской идентичности.
Военные преступления оккупантов на временно оккупированных территориях
Россияне нарушают международные нормы и принудительно мобилизуют жителей ВОТ в оккупационную армию. Таким образом враги могут готовиться к дальнейшей эскалации боевых действий.
В мае российский офицер в Луганске убил девушку, потому что якобы боялся разглашения об их интимной связи. Он вместе с другими оккупантами нанес девушке около 20 ножевых ударов, а затем пытался уничтожить ее тело.