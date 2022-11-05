По крыше ходят пингвины: на станции "Академик Вернадский" рекордный снег – впечатляющие фото

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде снова рекорд. В этом году снежный покров у станции достиг высоты 345 сантиметров. Офисное здание станции замело снегом и по ее крыше ходят пингвины.

Нынешний снег на полтора метра выше прошлогоднего. Однако некоторые сугробы достигают высоты и до 6 метров.

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По крыше офиса станции ходят пингвины.

На острове, где расположена станция, снежные заносы местами доходят до 10 метров. Причиной тому является ветер, из-за которого снежный покров распределяется неравномерно. Станция "Академик Вернадский" расположена в некоем углублении, поэтому там накапливается так много снега.

Метеоролог 27-й Украинской арктической экспедиции Анжелика Ганчук рассказала, что по крыше офисного здания станции ходят пингвины.

Офисную часть "Вернадского" замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины,

– рассказала Ганчук.

Ученые прогнозируют, что количество снега будет расти. Это связано с потеплением, ведь из-за теплой зимы в атмосфере задерживается большее количество влаги и, соответственно, выпадает большее количество осадков.

"Поэтому каким будет окончательный снежный рекорд в этом году, узнаем в конце декабря. А пока желаем нашим полярникам и полярницам сил и вдохновения для постоянного откапывания станции", — заключают в НАНЦ.

Рекордный снег на станции "Академик Вернадский" / Фото НАНЦ

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