Об этом 24 канала рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В российской армии преимущество в артиллерии, но проблема с интеллектом, - Подоляк

США призывает Европу предоставить Украине самолеты. Эксперт отмечает, что если речь идет о постсоветских самолетах, то здесь нет проблем с их овладением нашими пилотами. Это условно те же МИГ29, Су-25 и СУ-22, которые есть в Воздушных Силах Украины.

Но сегодня Украина нуждается в более современных боеприпасах, чем в самолетах.

Если говорить о перевооружении на современную западную технику, например американские истребители, то здесь, кроме обучения летному составу, требует соответствующей инфраструктуры. Это займет около 4 – 6 месяцев,

– говорит Чмут.

Он подчеркнул, что, имея такую протяженность линии фронта, Украина не может не вкладываться в количество войск. Поэтому ВСУ развернулись около 500 тысяч человек, в другие силовые структуры – еще 300 тысяч.

По словам главы фонда "Вернись живым", без современного вооружения нельзя победить еще более многочисленного противника – Россию, где больше военных и советской техники. Поэтому нам нужно количественное и качественное оружие.

Какое оружие или технику сейчас может производить Украина

Эксперт отметил, что Украина действительно может несколько производить, но ограниченно – на уровне беспилотников, техники радиоэлектронной разведки, каких-то отдельных приборов.

В то же время, например, сделать свой танк Украина сегодня не способна. Сделать 10 БТР – возможно, может, но на это уйдет около полугода и вряд ли что-то кардинально изменит,

– объяснил Чмут.

По его словам, основной акцент украинской промышленности направлен на поддержание технической готовности, ремонтов и восстановления военной техники.

К тому же часть предприятий была разрушена или повреждена обстрелами российской армии.

Тарас Чмут об оружии для Украины: "Есть потребность в современных боеприпасах"



Поставки оружия в Украину: главное

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Кроме того, политик отметил, что Берлин также предоставит нам радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Как сообщил народный депутат Федор Вениславский, в Украину уже направляются реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Он также отметил, что дальность оружия не так велика, как хотела украинская сторона.

Журналист Мэтт Сейлер рассказал, что украинские военные уже проходят обучение , чтобы вскоре использовать реактивные системы против врага. Известно, что инструктаж, проводимый американскими специалистами, продлится три недели.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что, несмотря на фейки оккупантов, Украина не планирует использовать полученные РСЗО для атак по территории России.

Также Подоляк отметил, что в настоящее время вооруженные силы Украины борются за время в ожидании оружия от западных партнеров. Когда все поставки поступят в Украину, ход войны изменится и украинские войска перейдут в интенсивное контрнаступление .

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