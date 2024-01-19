Песков прокомментировал акции протеста в Башкортостане и чуть не поссорился со Следственным комитетом

В городке Баймак в Башкортостане 17 января прошли протесты в поддержку Фаиля Алсынова. Впрочем, приговор получил и сам активист, и пришедшие его поддержать.

Протесты продолжились и 19 января, но уже в Уфе. Российские независимые эксперты говорят, что в Башкортостане недовольны действиями главы республики, хоть он и является этническим башкиром. Протесты были еще в 2020 году из-за добычи известняка на горе Куштау.

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Как в Кремле комментируют протесты в Башкортостане

Я бы не согласился с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов,

– высказался Дмитрий Песков.

Он сказал, что это "отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка". И категорически отрицал их массовость.

Что интересно, это полностью противоречит позиции Следственного комитета, возбудившего дело по статье о массовых беспорядках из-за протестов в Баймаке. Песков сбивчиво пояснил, что "в этом случае использовал не юридический термин, а термин, определяющий количество участвовавших людей". А "в неюридическом плане" не согласен, что это массовые акции.

Что происходило в Уфе 19 января

Люди собрались у памятника Салавату Юлаеву. Судя по видео, их было достаточно много. Они не выкрикивали лозунги, а пели, танцевали и водили хороводы. На вопросы милиции объясняли: у нас выходной, мы собрались посмотреть на памятник. Впрочем, все равно несколько десятков человек были задержаны.

Правоохранители в мегафон призвали разойтись, поскольку акция не санкционирована. В случае сопротивления угрожали не только административной ответственностью, но и уголовной.

К памятнику стянули милицию, Росгвардию и ОМОН. Когда люди хотели помешать ОМОНу вывезти задержанных на автозаке, произошла стычка с силовиками. В конце концов площадь возле памятника зачистили. Некоторые мобильные операторы отключили интернет и связь на время протестов.

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Башкиров призывали требовать равных прав

Известный певец обратился с эмоциональной речью к соотечественникам. Он возмутился, что россияне давно давят на нацменьшинства и бросают их в войну с Украиной, мол, вы же россияне. Мужчина призвал выйти на протест жителей других национальных республик России. Подробно об этом читайте в нашем материале.