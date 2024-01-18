Силы обороны Украины буквально доказали, что российское оружие-аналогов-нет – это миф и мем. А китайцы пришли к выводу, что ракеты, которыми Россия пугает украинцев чуть ли не каждый день, неэффективны.

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Слишком много амбиций и слишком мало мощности

Американское издание Business Insider выпустило обзор китайских военных источников. В шанхайском военном журнале Ordnance Industry Science and Technology и пекинском военно-научном журнале Military Arms вышли критические публикации о российских ракетах. И хотя это не является официальной позицией Компартии Китая, сообщения в этих журналах одобряют власти.

Американцы отмечают, что Пекин следит за ходом войны в Украине не просто так. Китайцы воспринимают ее как полигон для испытания нового оружия и стремятся выяснить, какая из новинок военпрома будет эффективна в потенциальной войне против США. Российскими ракетами "Кинжал" они разочарованы и теперь полагаются на собственные гиперзвуковые ракеты Dōngfēng ("Дунфен", "Восточный ветер").

Почему "Кинжал" оказался неэффективным:

он не смог противостоять системам Patriot, ведь уступает в маневренности настоящим гиперзвуковым ракетам;

он может достигать гиперзвуковой скорости, но не может эффективно планировать и маневрировать на этих скоростях;

его производили достаточно быстро и не как полноценную ракету, а скорее как продолжение "Искандера", поэтому технология не суперновая;

чтобы ракета была более эффективной, самолет должен двигаться быстро на большой высоте. Су-34 может запускать ракеты за пределами Украины, но "Кинжал" отягощает истребитель. МиГ быстрее, но россияне больше не хотят рисковать;

этих ракет немного, поэтому их можно использовать только для атаки на стратегические объекты.

Характеристики ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Китайские аналитики контатировали, что в схватке между "Кинжалом" и "Патриотом" победил последний, а российские ракеты отнюдь не стали звездами на поле боя, как их рекламировала Москва.

Хотя Россия называет "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом считают, что так называемая гиперзвуковая ракета "Кинжал" на самом деле является версией тактической баллистической ракеты малой дальности "Искандер" воздушного базирования,

– заключают они.

"Кинжалы" все, россияне сосредоточились на другом оружии