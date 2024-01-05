Компания – производитель тактической одежды M-Tac даже нашла силы шутить после уничтожения их производственных мощностей и склада. "Жизнь нужно прожить так, чтобы россияне потратили на тебя три ракеты Х-101", – написали они.

Смотрите также Последствия были бы катастрофическими, - Залужный о сбитии всех "Кинжалов", которые запустила Россия

ГСЧС показали, как обезвредили российский "Кинжал"

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа,

– отметили они.

В ведомстве рассказали, что пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева.

Саперы обезвредили боевую часть "Кинжала" в Киеве / Фото ГСЧС

Какие последствия ракетных атак по столице и когда возможна следующая атака