Компанія – виробник тактичного одягу M-Tac навіть знайшла сили жартувати після знищення їхніх виробничих потужностей і складу. "Життя треба прожити так, щоб росіяни витратили на тебе три ракети Х-101", – написали вони.

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ДСНС показали, як знешкодили російський "Кинджал"

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал". Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу,

– зазначили вони.

У відомстві розповіли, що піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва.

Сапери знешкодили бойову частину "Кинджалу" в Києві / Фото ДСНС

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