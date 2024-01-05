Компанія – виробник тактичного одягу M-Tac навіть знайшла сили жартувати після знищення їхніх виробничих потужностей і складу. "Життя треба прожити так, щоб росіяни витратили на тебе три ракети Х-101", – написали вони.
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ДСНС показали, як знешкодили російський "Кинджал"
У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал". Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу,
– зазначили вони.
У відомстві розповіли, що піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва.
Сапери знешкодили бойову частину "Кинджалу" в Києві / Фото ДСНС
Які наслідки ракетних атак по столиці та коли можлива наступна атака
- Найбільше 2 січня постраждав Солом'янський район, де було зруйновано житлову багатоповерхівку. На жаль, загинуло 32 людини – 4 січня виявили ще два тіла.
- Страшні фото руйнувань і знедолених людей з'являлися весь день. Утім, навіть за цих умов було місце для маленьких радощів: пожежники і рятувальники виносили з почорнілого будинку котів, собак, птахів і навіть рибок.
- Сергій Наєв сказав, що столична ППО поки що має достатньо боєприпасів – їх вистачить на декілька масованих атак. Але на середньострокову перспективу цього замало. Юрій Ігнат пояснив, що ці слова не слід розуміти як "у нас закінчилися боєприпаси". Таку зброю нам надають відповідно до потреб. Україна не може зберігати ракети для ППО в себе на складах – їх одразу спробують обстріляти.
- За словами речника ПС, нова масована ракетна атака може бути будь-якої миті. Росіяни враховують багато факторів, перш ніж підготувати удар, до того ж можуть змінити дату обстрілу.
- 5 січня зібралася Рада оборони Києва. На Україну йдуть морози до -18 градусів, тож імовірне повторення минулого року, коли росіяни гатили по інфраструктурі. Столиця готує пункти незламності.