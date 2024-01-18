Сили оборони України буквально довели, що російська зброя-аналаґаф-нєт – це міф і мем. А китайці дійшли висновку, що ракети, якими Росія лякає українців чи не щодня, неефективні.

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Забагато амбіцій і замало потужності

Американське видання Business Insider випустило огляд китайських військових джерел. У шанхайському військовому журналі Ordnance Industry Science and Technology та пекінському військово-науковому журналі Military Arms вийшли критичні публікації щодо російських ракет. І хоча це не є офіційною позицією Компартії Китаю, дописи в цих журналах схвалює влада.

Американці зауважують, що Пекін стежить за перебігом війни в Україні не просто так. Китайці сприймають її як полігон для випробування нової зброї і прагнуть з'ясувати, що саме з новинок військпрому буде ефективним у потенційній війні проти США. Російськими ракетами "Кинджал" вони розчаровані і тепер покладаються на власні гіперзвукові ракети Dōngfēng ("Дунфен", "Східний вітер").

Чому "Кинджал" виявився неефективним:

він не зміг протистояти системам Patriot, адже поступається маневреністю справжнім гіперзвуковим ракетам;

він може досягати гіперзвукової швидкості, але не може ефективно планувати та маневрувати на цих швидкостях;

його виробляли досить швидко і не як повноцінну ракету, а швидше як продовження "Іскандера", тому технологія не супернова;

щоб ракета була ефективнішою, літак має рухатися швидко на великій висоті. Су-34 може запускати ракети з-поза меж України, але важкий "Кинджал" обтяжує винищувач. МіГ швидший, але росіяни більше не хочуть ризикувати;

цих ракет небагато, тож їх можна використовувати лише для атаки на стратегічні об'єкти.

Характеристики ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Китайські аналітики контатували, що в сутичці між "Кинджалом" і "Патріотом" переміг останній, а російські ракети аж ніяк не стали тими зірками на полі бою, як їх рекламувала Москва.

Хоча Росія називає "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, аналітики з інших країн загалом вважають, що так звана гіперзвукова ракета "Кинджал" насправді є версією тактичної балістичної ракети малої дальності "Іскандер" повітряного базування,

– підсумовують вони.

"Кинджали" все, росіяни зосередилися на іншій зброї