"Сырский должен уйти": в Украине уже четвертый день не утихают массовые протесты

19 июля в разных городах Украины тысячи людей продолжают выходить на митинги. Они требуют отставки главнокомандующего Александра Сырского, а также возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.

Помимо Киева, украинцы вышли на протесты также в Харькове, Одессе, Львове, Каменском, Днепре, Виннице, Кременчуге, Ивано-Франковске и других городах страны.

Как проходит четвертый день масштабных протестов в Украине?

Люди требуют перемен в армии, а также достойного отношения к украинским военным со стороны командования. Они скандируют "Сырского вон".