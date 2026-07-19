19 июля, 20:51
"Сырский должен уйти": в Украине уже четвертый день не утихают массовые протесты
19 июля в разных городах Украины тысячи людей продолжают выходить на митинги. Они требуют отставки главнокомандующего Александра Сырского, а также возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.
Помимо Киева, украинцы вышли на протесты также в Харькове, Одессе, Львове, Каменском, Днепре, Виннице, Кременчуге, Ивано-Франковске и других городах страны.
Как проходит четвертый день масштабных протестов в Украине?
Люди требуют перемен в армии, а также достойного отношения к украинским военным со стороны командования. Они скандируют "Сырского вон".