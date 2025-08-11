Он недавно был освобожден из российского плена. В сети опубликовали щемящие кадры важного события в жизни влюбленной пары, передает 24 Канал.

Как азовец сделал предложение любимой?

Военный под псевдонимом "Акация" был в российском плену 3 года.

На акции #freeazov сегодня произошло нечто невероятно щемящее. Освобожденный после трех лет российского плена боец Азова "Акация" сделал предложение своей возлюбленной. Хочется, чтобы каждая дождалась своего,

– написала участница акции Юлия в сети Threads.

"Акация" посетил акцию в поддержку пленных впервые после освобождения.

Предложение "Акации": смотрите видео

Юлия рассказала, что он был в шоке, сколько людей еженедельно уже несколько лет собираются, чтобы поддержать пленных азовцев.

"В плену, они не знают, что их ждут, за них выходят. Даже чужие люди. Представьте, какое утешение видеть сейчас все это. Помните об этом, когда будете думать "зачем акции""", – добавила девушка.