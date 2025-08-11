Він нещодавно був звільнений з російського полону. У мережі опублікували щемливі кадри важливої події у життя закоханої пари, передає 24 Канал.

Як азовець освідчився коханій?

Військовий на псевдо "Акація" був у російському полоні 3 роки.

На акції #freeazov сьогодні сталось дещо неймовірно щемке. Звільнений після трьох років російського полону боєць Азову "Акація" зробив пропозицію своїй коханій. Хочеться, щоб кожна дочекалась свого,

– написала учасниця акції Юлія у мережі Threads.

"Акація" відвідав акцію на підтримку полонених вперше після звільнення.

Освідчення "Акації": дивіться відео

Юлія розповіла, що він був у шоці, скільки людей щотижня уже декілька років збираються, аби підтримати полонених азовців.

"В полоні, вони не знають, що їх чекають, за них виходять. Навіть чужі люди. Уявіть, яка розрада бачити зараз усе це. Пам'ятайте про це, коли думатимете "нащо акції"", – додала дівчина.