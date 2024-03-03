"Верните сына из плена": в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали"

В Киеве 3 марта родные и близкие военнопленных украинцев вышли с плакатами на акцию. Эти люди хотели поддержать защитников "Азовстали", которых удерживает в своем плену Россия.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала с места событий. На этот раз акция поддержки военнопленных состоялась на Львовской площади в украинской столице.

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Как прошла акция в поддержку защитников "Азовстали" в Киеве

Матери, жены и друзья защитников Мариуполя и других военнослужащих, захваченных Россией в плен во время выполнения боевых задач, призывают к скорейшему возвращению своих близких домой. Они в очередной раз обращают внимание на вялый процесс обмена пленными со стороны России, призывая общество и международное сообщество обратить внимание на этот насущный вопрос.

На митинге также присутствовали военные, которые выразили свою поддержку освобождению пленных бойцов "Азова".

На плакатах родных и близких военнопленных были призывы с тем, чтобы "Освободить "Азов", "Верните родных", а также просьба поддержать акцию у всех неравнодушных. В частности, на одном из плакатов был призыв к водителям поддержать акцию, посигналив с руля автомобиля.

В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук

На других плакатах были риторические вопросы от родных военнопленных "Когда у меня снова будет папа?", а также напоминание, что "Пофигизм – это также орудие убийства" и "Плен – не опция сохранения".

Люди призывали освободить их друзей или родственников из российского плена / Фото Валентины Полищук

Демонстранты также отмечали, что защитники находятся в неволе более 2 лет. Поэтому родственники и друзья наших защитников, попавших в российский плен, призвали ускорить усилия по освобождению наших военных.

Обратите внимание! Прошлая акция посвященная нашим военнопленным в России состоялась на вторую годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля. Тогда украинцы снова собрались, чтобы напомнить о пленных защитниках "Азовстали", и что уже более полутора лет находятся в российском плену, а от части нет никаких известий.

Как проходила прошла прошлая акция-поддержка защитников "Азовстали" – читайте в материале.