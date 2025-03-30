"Плен убивает, просто пока не тебя": в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных

В воскресенье, 30 марта, в Киеве состоялась еженедельная акция "Не молчи, плен убивает" в поддержку украинских военнопленных. На этот раз участники собрались вдоль улицы Большая Житомирская в столице.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая была на месте события. Участники акции делились историями своих родных и призвали украинскую власть и международные организации активизировать усилия по обменам.

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Как прошла акция в поддержку военнопленных

На акцию, протянувшуюся от улицы Стрелецкой до улицы Владимирской, собрались родные и побратимы военнопленных, а также просто неравнодушные украинцы.

Люди держали в руках эмблемы военных бригад, фото своих родных и плакаты с надписями: "Где Азов?", "Волю героям", "Болит за тех, кто в плену", "Плен убивает, просто пока не тебя", "Боремся за возвращение каждого" и другие.

В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук

Акцию организовала Ассоциация семей защитников "Азовстали": она стала частью еженедельных мероприятий, которые проходят в Киеве и других городах Украины. Целью этих акций является регулярное напоминание обществу о военнопленных и пропавших без вести, а также призыв к их скорейшему возвращению домой.

Украинцы пришли в поддержку своих родных в плену / Фото Валентины Полищук

Как прошла акция "Не молчи, плен убивает" в Киеве 30 марта / Фото Валентины Полищук

Напомним, 19 марта Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в рамках этого обмена домой вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 военных вернулись в Украину благодаря мероприятиям вне обменов.