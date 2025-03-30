Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка була на місці події. Учасники акції ділилися історіями своїх рідних та закликали українську владу й міжнародні організації активізувати зусилля щодо обмінів.

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Як пройшла акція на підтримку військовополонених

На акцію, що простяглася від вулці Стрілецької до вулиці Володимирської, зібралися рідні та побратими військовополонених, а також просто небайдужі українці.

Люди тримали у руках емблеми військових бригад, фото своїх рідних та плакати із написами: "Де Азов?", "Волю героям", "Болить за тих, хто в полоні", "Полон вбиває, просто поки не тебе", "Борімося за повернення кожного" тощо.

У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук

Акцію організувала Асоціація родин захисників "Азовсталі": вона стала частиною щотижневих заходів, які проходять у Києві та інших містах України. Метою цих акцій є регулярне нагадування суспільству про військовополонених та зниклих безвісти, а також заклик до їх якнайшвидшого повернення додому.

Українці прийшли на підтримку своїх рідних у полоні / Фото Валентини Поліщук

Як пройшла акція "Не мовчи, полон вбиває" у Києві 30 березня / Фото Валентини Поліщук

Нагадаємо, 19 березня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в рамках цього обміну додому повернулися 175 українських захисників. Ще 22 військові повернулися в Україну завдяки заходам поза обмінами.