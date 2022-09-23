Мариуполь – это Украина: по всей стране организуют масштабные акции поддержки
Источник:"ЯМариуполь"
Ситуация во временно оккупированном Мариуполе остается очень сложной. Украинцы решили устроить всеукраинскую акцию, чтобы поддержать жителей города, которые не смогли уехать.
Национальную акцию "Мариуполь – это Украина" планируют провести завтра 24 сентября в 12.00 во многих украинских городах. Всех желающих приобщиться приглашают приходить в центры "ЯМариуполь".
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Где и когда запланированы акции
В 12:00 переселенцы из форпоста "Азова" соберутся возле центров "ЯМариуполь", чтобы показать, что Мариуполь был, есть и будет украинским, несмотря на любые фейковые референдумы,
– отметили организаторы.
Большинство жителей Мариуполя, почти 200 тысяч человек, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. Мариупольцы сделали выбор в пользу свободной Украины.
Впрочем, к сожалению, в оккупированном городе остаются жители, ставшие заложниками российского оккупационного войска. Они ждут деоккупацию Мариуполя украинскими защитниками и не могут выйти на акции протеста из-за смертельной опасности.
"Поэтому мариупольцы выходят, чтобы поддержать мариупольское сопротивление и громко сказать: "Мариуполь – это Украина! Так было, есть и будет!", - отметили в сообщении.
В Мариуполе гуманитарный кризис
С приближением холодов гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе ухудшается . Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из-за огромного количества кризисов ухудшаются и общественные настроения. Некоторые из них связаны с контрнаступлением Украины и положением внутри России. Да, денег не хватает, а финансирование из России уменьшилось еще больше.
Также в городе заметен топливный кризис, нет ни бензина, ни дизельного горючего, и даже хлебный кризис – проблемы с поставкой и изготовлением хлеба.
То есть кризисные ситуации нарастают, и дальше, по прогнозам законных властей города, будет только ухудшаться. А когда людям станет необходимо отопление, кризисная ситуация будет ужасной.
Также Андрющенко рассказал, по меньшей мере 4 0 тысяч жителей Мариуполя нуждаются в жилье . Россияне якобы занялись этой проблемой и возводят новые дома вместо тех, которые они сами разрушили своими обстрелами. Впрочем, речь идет только о тысяче квартир, а то, насколько справедливо они будут их распределять, остается под отдельным вопросом.