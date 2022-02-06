Акция поддержки Украины в Киеве, в Украину прибыл COVID-препарат: главные новости 6 февраля
Иностранцы, живущие в Киеве, вышли на акцию поддержки Украины. В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравир. В Киеве мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады. Белорусские военные открывали огонь на границе с Польшей. Таковы были главные новости 6 февраля.
Важнейшие новости Украины и мира сегодня:
Важно Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post
Иностранцы вышли в поддержку Украины в Киеве
Иностранцы, живущие в Киеве, вышли на акцию, чтобы показать свою поддержку Украине. Участники держали в руках флаги своих стран и выкрикивали лозунг "Слава Украине! – Героям Слава!". Среди флагов можно было заметить флаги:
- США,
- Италии,
- Великобритании,
- Грузии.
Также во время акции развевался украинский флаг и ЕС.
Пора для международного общества, чтобы показать нашу солидарность перед лицом дальнейшей российской агрессии. Полная поддержка Украины. Принесите свои национальные флаги или сделайте плакат,
– объявляли организаторы в фейсбуке.
Акция стартовала у памятника Тарасу Шевченко. Там собрались более 200 человек, которые впоследствии отправились в Майдан Независимости, где спели гимн Украины.
Предпосылкой для проведения акции стала угроза российского вторжения. Как пишут американские СМИ, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Страна-агрессор якобы подготовила 83 батальонных тактических группы, насчитывающих около 750 военнослужащих в каждой.
Также в России анонсировали проведение новых военных учений. Они должны состояться в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Иностранцы вышли поддержать Украину / Фото из фейсбука Кристины Бердинских
Украина получила 60 тысяч курсов COVID-препарата
Источник: фейсбук Виктора Ляшко
Украина получила 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир, который снижает риск тяжелого течения COVID-19. В ближайшее время Минздрав распределит лекарство и отправит его в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тысяч курсов препарата.
Работу над контрактированием Молнупиравира мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с болезнью и сохранят жизнь пациентам из групп риска,
– написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Что известно о МолнупиравиреЭто таблетки, которые производит компания Merck Sharp & Dohme. Поскольку препарат удобен в хранении, его легко транспортировать. Молнупиравир уже разрешили для экстренного применения в США, ЕС, Японии, Великобритании и других странах.
Как действует Молнупиравир
Это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода. Блокировка этого фермента предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения COVID-19.
Особенности приема лекарств
Препарат можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. Молнупиравир следует назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине
- На выходных в Украине снижаются темпы тестирования на коронавирус. Таким образом за сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый случай COVID-19.
- Известно, что среди новых пациентов 2 597 детей и 431 медработник. Несмотря на невысокое количество новых больных, вчера с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни госпитализировали 4 219 человек.
- К сожалению, еще 109 пациентов умерли. Зато выписали в связи с выздоровлением 6 089 человек.
Инцидент возле Верховной Рады
Источник: Нацполиция
Львовянин 6 февраля, вооружившись молотком, разбил окна в здании Верховной Рады Украины. Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался скрыться. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Что ждет дебошира
Злодеяния нападавшего внесли в реестр досудебных расследований. Их квалифицировали как хулиганство. Санкция статьи предусматривает:
- штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 гривен);
- или арест сроком до 6 месяцев,
- или ограничение свободы сроком до 5 лет.
С задержанным общаются следователи.
Львовянин разбил окна в здании Верховной Рады / Фото Нацполиции
Провокации на границе с Польшей
Источник: PAP
Беларусь продолжает проводить провокации на границе с Польшей. Местные пограничники говорят, что к этому часто прибегают белорусские военные.
Какова была ситуация на польской границе 6 февраля
Возле польской границы в районе Крыньков Подлясского воеводства белорусские силовики открыли огонь из сигнальных пистолетов. Однако в этот раз боеприпасы не попали на польскую территорию.
Беларусь часто прибегает к провокациям
Представитель польской пограничной службы Анна Михальская заявила о том, что белорусские силовики часто прибегают к подобным провокациям. Например, на этой неделе они дважды стреляли из сигнальных пистолетов возле границы.
В Криньках видели и слышали выстрелы из сигнальных пистолетов. Такой вид провокаций происходит постоянно,
– заявила Михальская.
По словам пресс-секретаря, подобный инцидент произошел 1 февраля. Правда, тогда сигнальные ракеты попали на польскую территорию возле станции технического обслуживания.
Кроме того, за последние сутки польские пограничники задержали 5 граждан Йемена, пытавшихся пересечь границу с белорусской стороны. С начала 2022 года пограничники зафиксировали 1 100 попыток нелегального пересечения границы.
Миграционный кризис в Беларуси: главное
- Уже несколько месяцев мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в Польшу со стороны Беларуси. Однако наибольшее обострение ситуация приобрела в ноябре 2021 года.
- Тогда тысячи мигрантов разбивали лагеря под польской границей. Белорусская пропаганда активно использовала миграционный кризис для обвинения Запада в "бессердечии", поскольку Польша отказывалась пускать мигрантов.
- Евросоюз и НАТО называют такие действия белорусского режима "гибридной агрессией".
Антарктическая станция "Академик Вернадский" отмечает 26-летие
Источник: фейсбук НАНЦ
6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине антарктическую станцию "Фарадей". В тот день над ней развевался украинский флаг, а станция получила имя "Академик Вернадский".Интересно! Станция "Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.
Украинские ученые продолжают начатые британцами исследования и расширили свои собственные. Они изучают:
- животный и растительный миры,
- глобальную грозовую активность,
- Южный океан.
В целом есть три основных вида исследований как геофизические, метеорологические и биологические. Благодаря этому исследователи наблюдают, как на нашей планете происходят глобальные процессы, например, изменение климата.
Украина является одним из 30 государств-владельцев круглогодичных станций в Антарктиде. Помимо престижа на мировой арене ученые получают "окно возможностей", а именно приобщаться к исследованию проблем планетарного масштаба.Обратите внимание! Специально к празднику Национальный Антарктический научный центр опубликовал архивные кадры и интересные факты. О том, почему полярники вклеили 1 фунт в столешницу бара читайте в материале 24 канала.