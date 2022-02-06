Акция поддержки Украины в Киеве, в Украину прибыл COVID-препарат: главные новости 6 февраля

Иностранцы, живущие в Киеве, вышли на акцию поддержки Украины. В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравир. В Киеве мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады. Белорусские военные открывали огонь на границе с Польшей. Таковы были главные новости 6 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

Важно Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post

Иностранцы вышли в поддержку Украины в Киеве

Иностранцы, живущие в Киеве, вышли на акцию, чтобы показать свою поддержку Украине. Участники держали в руках флаги своих стран и выкрикивали лозунг "Слава Украине! – Героям Слава!". Среди флагов можно было заметить флаги:

США,

Италии,

Великобритании,

Грузии.

Также во время акции развевался украинский флаг и ЕС.

Пора для международного общества, чтобы показать нашу солидарность перед лицом дальнейшей российской агрессии. Полная поддержка Украины. Принесите свои национальные флаги или сделайте плакат,

– объявляли организаторы в фейсбуке.

Акция стартовала у памятника Тарасу Шевченко. Там собрались более 200 человек, которые впоследствии отправились в Майдан Независимости, где спели гимн Украины.

Предпосылкой для проведения акции стала угроза российского вторжения. Как пишут американские СМИ, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Страна-агрессор якобы подготовила 83 батальонных тактических группы, насчитывающих около 750 военнослужащих в каждой.

Также в России анонсировали проведение новых военных учений. Они должны состояться в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Иностранцы вышли поддержать Украину / Фото из фейсбука Кристины Бердинских

Украина получила 60 тысяч курсов COVID-препарата

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Украина получила 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир, который снижает риск тяжелого течения COVID-19. В ближайшее время Минздрав распределит лекарство и отправит его в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тысяч курсов препарата.

Работу над контрактированием Молнупиравира мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с болезнью и сохранят жизнь пациентам из групп риска,

– написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Что известно о Молнупиравире Это таблетки, которые производит компания Merck Sharp & Dohme. Поскольку препарат удобен в хранении, его легко транспортировать. Молнупиравир уже разрешили для экстренного применения в США, ЕС, Японии, Великобритании и других странах.

Как действует Молнупиравир

Это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода. Блокировка этого фермента предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения COVID-19.

Особенности приема лекарств

Препарат можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. Молнупиравир следует назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине

На выходных в Украине снижаются темпы тестирования на коронавирус. Таким образом за сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый случай COVID-19.

Известно, что среди новых пациентов 2 597 детей и 431 медработник. Несмотря на невысокое количество новых больных, вчера с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни госпитализировали 4 219 человек.

К сожалению, еще 109 пациентов умерли. Зато выписали в связи с выздоровлением 6 089 человек.

Инцидент возле Верховной Рады

Источник: Нацполиция

Львовянин 6 февраля, вооружившись молотком, разбил окна в здании Верховной Рады Украины. Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался скрыться. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Что ждет дебошира

Злодеяния нападавшего внесли в реестр досудебных расследований. Их квалифицировали как хулиганство. Санкция статьи предусматривает:

штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 гривен);

или арест сроком до 6 месяцев,

или ограничение свободы сроком до 5 лет.

С задержанным общаются следователи.

Львовянин разбил окна в здании Верховной Рады / Фото Нацполиции

Провокации на границе с Польшей

Источник: PAP

Беларусь продолжает проводить провокации на границе с Польшей. Местные пограничники говорят, что к этому часто прибегают белорусские военные.

Какова была ситуация на польской границе 6 февраля

Возле польской границы в районе Крыньков Подлясского воеводства белорусские силовики открыли огонь из сигнальных пистолетов. Однако в этот раз боеприпасы не попали на польскую территорию.

Беларусь часто прибегает к провокациям

Представитель польской пограничной службы Анна Михальская заявила о том, что белорусские силовики часто прибегают к подобным провокациям. Например, на этой неделе они дважды стреляли из сигнальных пистолетов возле границы.

В Криньках видели и слышали выстрелы из сигнальных пистолетов. Такой вид провокаций происходит постоянно,

– заявила Михальская.

По словам пресс-секретаря, подобный инцидент произошел 1 февраля. Правда, тогда сигнальные ракеты попали на польскую территорию возле станции технического обслуживания.

Кроме того, за последние сутки польские пограничники задержали 5 граждан Йемена, пытавшихся пересечь границу с белорусской стороны. С начала 2022 года пограничники зафиксировали 1 100 попыток нелегального пересечения границы.

Миграционный кризис в Беларуси: главное

Уже несколько месяцев мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в Польшу со стороны Беларуси. Однако наибольшее обострение ситуация приобрела в ноябре 2021 года.

Тогда тысячи мигрантов разбивали лагеря под польской границей. Белорусская пропаганда активно использовала миграционный кризис для обвинения Запада в "бессердечии", поскольку Польша отказывалась пускать мигрантов.

Евросоюз и НАТО называют такие действия белорусского режима "гибридной агрессией".

Антарктическая станция "Академик Вернадский" отмечает 26-летие

Источник: фейсбук НАНЦ

6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине антарктическую станцию ​​"Фарадей". В тот день над ней развевался украинский флаг, а станция получила имя "Академик Вернадский".

! Станция "Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Украинские ученые продолжают начатые британцами исследования и расширили свои собственные. Они изучают:

животный и растительный миры,

глобальную грозовую активность,

Южный океан.

В целом есть три основных вида исследований как геофизические, метеорологические и биологические. Благодаря этому исследователи наблюдают, как на нашей планете происходят глобальные процессы, например, изменение климата.

Украина является одним из 30 государств-владельцев круглогодичных станций в Антарктиде. Помимо престижа на мировой арене ученые получают "окно возможностей", а именно приобщаться к исследованию проблем планетарного масштаба.