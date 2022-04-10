"Акела промахнулся", – эксперт уверен, что россияне не простят Путину его слабость

Владимир Путин проигрывает войну и однажды россияне укажут ему на его слабость. Именно поэтому президент РФ ведет кровавую войну в Украине и закрывает глаза на любую жестокость своих войск.

Такое мнение высказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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Россияне не простят Путину слабость

По его мнению, со временем российские власти "просто осыпятся". И однажды кто-то крикнет "А король-то голый". Такой человек точно найдется, и в России это все больше понимают.

Поэтому "акела промахнулся" – это единственное, чего не могут простить ни общество, ни элита любому российскому правителю. И Путин здесь не исключение. Это непоправимая и непростительная слабость для российских правителей,

– сказал Саакян.

Вполне вероятно, что в момент, когда Путин будет готов принять хоть какое-нибудь решение, его не будут слушать. По словам политолога, может оказаться так, что власть сквозь пальцы от него уйдет.

Поэтому Путин закрывает глаза на жестокость своих войск

"Акела промахнулся" – это хрестоматийная фраза, которая употребляется по сей день в контексте общественно-политических интриг, когда оппоненты того или иного политика, деятеля пытаются акцентировать внимание общества на чьем-либо серьезном просчете, ошибке.

Олег Саакян говорит, что одно из объяснений, чего в России не останавливают кровавость этой войны, изнасилования, жестокие убийства – это все прошито культурой. Это нормальное состояние для русской армии.

Есть механизмы сдерживать это, но это не делается. И одно из объяснений этому – Путин пытается таким образом связать кровью военное руководство, чтобы все были преступниками.

– подчеркнул политолог.

Эксперт добавляет, что президент РФ похоже сделал, когда собрал "совет безопасности" по признанию ОРДЛО, чтобы каждый в микрофон сказал "дядя Володя, я поддержу".

Саакян подчеркнул, что Путин понимает, что угроза может его ждать с любой стороны, и прежде всего со стороны военных и силовиков РФ.

К слову, журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев объяснил, почему Владимир Путин нигде публично не появляется и не находится в Кремле. По его мнению, у президента России все идет не по плану. Мол, Путин исчезает из виду, когда есть негативные новости.

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