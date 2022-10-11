Аккордбанк присоединился к закупке RAM II UAV — предоставил 7-значную сумму

7-значную сумму на закупку дронов-камикадзе RAM II UAV перечислил украинский Аккордбанк. Сбор денег был инициирован Благотворительным Фондом Сергея Притулы 10 октября после масштабных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Представители банка сообщили, что сразу решили отозваться на сбор средств, сообщает 24 канал.

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Представители банка сообщили, что сразу решили отозваться на сбор средств. "Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против России – страны-оккупанта, страны-террориста", — отметил Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО "КБ "АКОРДБАНК".

Лишь несколькими днями ранее Аккордбанк передал Вооруженным силам Украины 30 бронированных авто, а всего с начала полномасштабного вторжения — 120 бронированных и многоцелевых автомобилей. Кроме того, помощь банка включает активные наушники, генераторы, дроны, планшеты и другое необходимое оборудование для защитников Украины.

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