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      Актер "Квартала 95" будет баллотироваться в парламент: объяснение партии "Слуга народа"

      57 Читати новину українською
      Юрий Корявченков
      Юрий Корявченков / kvartal95.com

      В конце мая стало известно, что на досрочных выборах в парламент в одном из округов Кривого Рога будет баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзык". Окончательное решение должен принять съезд партии "Слуга народа", и все же у "Юзыка" есть хорошие шансы пройти отбор.

      Об этом координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько.

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      Буквально на пресс-конференции когда вы анонсировали, что участник "95 квартала" Юрий Корявченков "Юзык" будет выдвигаться по мажоритарному округу в Харькове. А как же конкурс или отбор?

      Там есть еще желающие, мы рассматриваем их. То есть нет гарантии, что кто-то уже занял себе округ. У нас нет такого. Это вообще все съезд решает, финально. Есть же определенная процедура.

      Конечно, у Юры больше баллов. Во-первых, потому что он в нашей "Зе-команде". Он с нами прошел весь путь президентских выборов. Я говорил уже в одном из интервью, что он очень классный администратор. В команде "95 квартала" Юрий долгое время был именно администратором, хорошо умеет выстраивать работу.

      юзік зеленський 95 квартал
      Юрий Корявченков

      По нашим внутренним оценкам, он на 95% сработал с волонтерами так, как надо было. У него полностью была волонтерская история, весь город поднялся. И когда после первого тура начали нас "мочить" всеми способами, то он тоже это политически выдержал там.

      У человека есть вот этот бэкграунд, есть видение, что он хочет делать в Раде, какой сферой заниматься. У него есть команда, поэтому это очень классный кандидат. Если бы у нас все такие были. Кроме этого, он известен и понятен для людей.

      Что такое программа "Голобородько"?
      Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      Смотрите видеоинтервью с главой штаба "Слуги народа" Александром Корниенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кривого Рога Слуга народа Парламентские выборы 2019 Квартал 95 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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