Активируем в ту же минуту, как нога российского солдата ступит в Украину, – Джонсон о санкциях
Источник:24 канал
Премьер Великобритании Борис Джонсон заверил, что Лондон вместе с другими западными партнерами готовит пакет санкций. Эти ограничения введут в действие, как только российские военные пересекут украинскую границу.
Об этом Борис Джонсон сообщил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
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Западные страны готовят санкции против России
Мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу,
– заверил глава британского правительства.
Джонсон подчеркнул, что все эти шаги идут не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы и демократии в Украине. Глава правительства заверил, что говорил о ситуации возле украинской границы с европейскими лидерами и с генсеком НАТО.
В Лондоне поддерживают право Украины на самоопределение
Официальный Лондон поддерживает право Украины самой определять, в какой организации ей быть.
Сейчас жизненно важно, чтобы Россия шагнула назад и избрала путь дипломатии. Мы будем приобщаться к диалогу, но санкции готовы и мы оказываем военную поддержку,
– добавил Джонсон.
Стоит прочитать Это будет война в Европе, – Зеленский о вероятном вторжении РоссииОбратите внимание! Джонсон подчеркнул, что санкции будут "бить", прежде всего, по коммерческим структурам России. По словам премьера, в Москве должны понимать последствия своих шагов.
Что известно о визите Бориса Джонсона в Украину:
- 1 февраля 2022 года Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину.
- В Киеве он провел переговоры с президентом Зеленским.
- По словам Зеленского, после переговоров Украина может рассчитывать на мощную поддержку Лондона.
- Также политики обсудили меры по сдерживанию агрессии России против Украины.
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