Где скоро могут произойти активные бои: в Украине утвердили новый перечень территорий

В Украине утвердили обновленный список территорий возможных и активных боевых действий. Переселенцы в этих регионах могут получать выплаты.

В обновленный список входят 8 регионов. Среди них – Черниговская и Сумская области.

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Так, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в:

Днепропетровской,

Донецкой,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской,

Запорожской областях.

Отметим, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень в качестве территорий возможных боевых действий, активных боевых действий или временно захваченных врагом.

Новая массированная атака Украины 23 – 24 февраля

Если вы зарегистрированы в одной из указанных областей, но ее населенный пункт отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в местную военную администрацию и уточнить информацию.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стоит ожидать новый массированный ракетный удар в ближайшее время. Его оккупанты могут нанести 23 – 24 февраля. Собственно, в первую годовщину полномасштабного вторжения войска кровавого диктатора из Кремля.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что новая атака никак не повлияет на ход войны. По его словам, Украина обязательно победит.