Об этом для 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что всем нужно работать на победу и не верить запугиванию россиян.

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"Наступление россиян на Востоке продолжается постоянно. Не могу сказать, что он как-то изменился. Думаю, что у россиян всегда сильной была пропаганда и тема устрашения. До 24 февраля они в очередной раз хотят поднять эту волну. Очень важно украинскому обществу, после года мощной борьбы, когда все были едины, в дальнейшем держать строй, не смотреть на то, чем угрожает враг", – рассказал Череватый.

Он добавил, что единство и помощь партнеров являются безусловными факторами победы.

Изменит ли враг ситуацию на фронте

Командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг считает, что россиянам не удается изменить ситуацию в поле бои. Однако он отметил, что оккупанты имеют инициативу в Луганской и Донецкой областях. По мнению Гросберга, захватчикам трудно наступать из-за потепления.

На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне нуля, на Юге страны установилась плюсовая температура. Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ, – рассказал полковник.

Что происходит на фронте