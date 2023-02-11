Про це для 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що всім потрібно працювати на перемогу й не вірити залякуванням росіян.

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"Наступ росіян на Сході триває постійно. Не можу сказати, що він якось змінився. Думаю, що у росіян завжди сильною була пропаганда й тема залякування. До 24 лютого вони вчергове хочуть підняти цю хвилю. Дуже важливо українському суспільству, після року потужної боротьби, коли всі були єдині, надалі тримати стрій, не дивитися на те, чим погрожує ворог", – розповів Череватий.

Він додав, що єдність і допомога партнерів є безумовними чинниками перемоги.

Чи змінить ворог ситуацію на фронті

Командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що росіянам не вдається змінити ситуацію на полі бої. Проте він зазначив, що окупанти мають ініціативу у Луганській та Донецькій областях. На думку Гросберга, загарбникам важко наступати через потепління.

На північному сході України, тобто на Луганщині, середня добова температура тримається на рівні нуля, на Півдні країни встановилася плюсова температура. Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ, – розповів полковник.

Що відбувається на фронті