Оккупанты понесли потери возле Лисичанска, "национализация" на Херсонщине: главное из Генштаба

Украинские защитники пытаются удержать врага, стремящихся прорвать оборону. Оккупанты не прекращают обстрелы всей линии фронта.

Об этом 9 января рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что украинские защитники отражают вражеские атаки на Востоке страны.

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"Противник продолжает нести потери. В городскую больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю этого года доставили до 300 оккупантов", – сообщили в Генштабе.

Грабят предприятия

В селе Нижние Серогозы Херсонской области преступная оккупационная прокуратура грабит местные предприятия. Русские называют это "национализацией".

Обстрелы российских убийц

По информации Генштаба, враг ударил ракетой по Харькову и примерно 10 раз атаковал гражданскую инфраструктуру с РСЗО. Пострадали объекты Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Есть угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, – подчеркнули военные.

На Северском и Слобожанском направлениям враги избивали по Бучкам Черниговской области; Стариковом, Шалыгином, Волфином, Басовке и Петрушевке на Сумщине и Стрелечей, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населённых пунктов. Разрушения получили Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

В районе Бахмута под огнем оказались 15 населённых пунктов. В частности, говорится о Спорном, Берестове, Белогоровке, Соледаре и Бахмуте Донецкой области.

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На Авдеевском направлении захватчики атаковали территории вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне обстреляли Времовку, Великую Новоселку и Угледар.

На Запорожском направлении под огнем были районы 13 населённых пунктов. В частности, говорится о Зеленом Поле и Новополье на Донетчине и Гуляйполе, Волшебном, Щербаках и Степном Запорожской области.

На Херсонском направлении враги били из артиллерии. Разрушения испытала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Оккупанты ранили местных жителей.

Защитники атаковали врага

В Генштабе добавили, что украинская авиация 17 раз ударила по скоплениям россиян. Кроме этого, было 3 удара по враждебным позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов", – рассказали военные.