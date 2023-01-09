Про це 9 січня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що українські захисники відбивають ворожі атаки на Сході країни.

До теми Окупанти штурмують Соледар, Росія перекидає техніку до Білорусі: хронологія 320 дня війни

"Противник продовжує зазнавати втрат. До міської лікарні Лисичанська Луганської області тільки за перший тиждень цього року доправили до 300 окупантів", – повідомили у Генштабі.

Грабують підприємства

У селі Нижні Сірогози Херсонської області злочинна окупаційна прокуратура грабує місцеві підприємства. Росіяни називають це "націоналізацією".

Обстріли російських вбивць

За інформацією Генштабу, ворог вдарив ракетою по Харкову та приблизно 10 разів атакував цивільну інфраструктуру з РСЗВ. Постраждали об'єкти Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, – наголосили військові.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги били по Бучках Чернігівської області; Стариковому, Шалигиному, Волфиному, Басівці й Петрушівці на Сумщині та Стрілечій, Зеленому, Амбарному і Гатищі Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Руйнувань зазнали Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

У районі Бахмута під вогнем опинилися 15 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар та Бахмут Донецької області.

До речі Окупанти почали новий потужний штурм на Соледар, – Міноборони

На Авдіївському напрямку загарбники атакували території поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Времівку, Велику Новосілку та Вугледар.

На Запорізькому напрямку під вогнем були райони 13 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки й Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку вороги били з артилерії. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Окупанти поранили місцевих мешканців.

Захисники атакували ворога

У Генштабі додали, що українська авіація 17 разів вдарила по скупченнях росіян. Крім цього, були 3 удари по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили 1 пункт управління та 1 район зосередження живої сили окупантів", – розповіли військові.