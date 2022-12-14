Волонтер назвал 7 самых нужных вещей для военных на фронте

Наши защитники в Донецкой области продолжают героически бороться с врагом. Однако сейчас – в зимний период – они особенно нуждаются в теплой форме и согревающих устройствах.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель БФ "Все для победы" Геннадий Васькив. Также он отметил, что остаются самыми актуальными для украинских военных автомобили и дроны.

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В Бахмуте – уличные бои

Волонтер посетил четыре подразделения из разных бригадах в Бахмуте и узнал о 7 базовых и актуальных потребностях наших защитников.

Автомобили.

"Очень нужны пикапы, джипы или бусики, у всех должна быть полноприводная механика", – отметил он.

Дроны. По словам Васькива, они очень актуальны, особенно в районе Бахмута.

"Mavic 2 уже преимущественно не просят, нуждаются в Mavic 3. Танкисты умоляют, дайте хоть Mavic 2, потому что мы без "глаз", ничего не видим. В Бахмуте фактически уже идут уличные бои в части города, и им нужно видеть через улицу , что происходит", – отметил основатель БФ "Все для победы".

Генераторы тоже остаются очень актуальными для военных.

Какие актуальные и базовые вещи требуются военным: смотрите видео

Зимняя форма – очень нужна защитникам.

"Я был на позиции ребят и видел, как они стоят в осенней форме, несмотря на мороз. Это неправильно, и чем можем, помогаем им", – подчеркнул он.

Согревающие устройства. По его словам, ребята просят саморазогреваемые стельки, которыми пользуются лыжники, а также согревающие элементы, которые можно спрятать в перчатки или под куртку.

Тепловизоры – тоже очень нужны военным.

Саморазогревающая пища, так называемая тактическая.

"Она быстро саморазогревается и не выдает нашу позицию врагу, если идет близкое сражение", - рассказал Геннадий Васьков.

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