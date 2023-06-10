Голову и руку обнаружили внутри акулы: подробности гибели россиянина в Египте
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Немецкая пресса опубликовала детали инцидента в Египте, в ходе которого акула съела россиянина. По данным СМИ, части тела 23-летнего россиянина обнаружили только после разрезания акулы.
Россиянина звали Владимир Попов. Вместе с отцом пол года назад он переехал из Архангельской области в Египет.
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Спасатели пытались спасти, но не смогли
Спасатели рассказали журналистам, что сразу же, когда услышали крики о помощи – двинулись к россиянину, однако все случилось очень быстро. Рядом была девушка погибшего, спасатели бросились забирать ее.
Когда я подплыл к человеку, вода была вся в крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить ее из воды и доставить на берег, потом сразу же поплыл обратно к мужчине.
– рассказал спасатель.
Затем несколько частей тела россиянина спасатели выловили в воде, а позже поймали и саму акулу. После того как ее распороли, внутри нашли голову и руку.
Акула съела россиянина на курорте в Египте
- В курортном городе Хургада в Египте произошел трагический инцидент с участием россиянина. На него напала акула.
- Это все случилось в 30 метрах от берега на глазах у его отца.
- Этот инцидент вызвал волну мемов в украинском сегменте Интернета, из-за чего вспыхнули дискуссии – мол, нормально ли смеяться над трагедией. Среди резко выступавших против мемов о россиянине и акуле есть скандальный эксрадник Офиса Президента Алексей Арестович.
- В то же время военный психолог Андрей Козинчук объяснил, что такая реакция украинцев абсолютно нормальна, ведь россияне уничтожают нашу страну. Если даже с 2014 года мы пытались искать путь к миру, сейчас очевидно только одно – врага нужно уничтожать. Козинчук подчеркнул, что если бы такая трагедия случилась с, например, ирландцем – то в Украине бы никто не радовался, а скорее люди выражали соболезнования. Это все, потому что не мы ненормальные, а наш враг, совершающий геноцид украинцев.