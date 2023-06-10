Голову и руку обнаружили внутри акулы: подробности гибели россиянина в Египте

Немецкая пресса опубликовала детали инцидента в Египте, в ходе которого акула съела россиянина. По данным СМИ, части тела 23-летнего россиянина обнаружили только после разрезания акулы.

Россиянина звали Владимир Попов. Вместе с отцом пол года назад он переехал из Архангельской области в Египет.

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Спасатели пытались спасти, но не смогли

Спасатели рассказали журналистам, что сразу же, когда услышали крики о помощи – двинулись к россиянину, однако все случилось очень быстро. Рядом была девушка погибшего, спасатели бросились забирать ее.

Когда я подплыл к человеку, вода была вся в крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить ее из воды и доставить на берег, потом сразу же поплыл обратно к мужчине.

– рассказал спасатель.

Затем несколько частей тела россиянина спасатели выловили в воде, а позже поймали и саму акулу. После того как ее распороли, внутри нашли голову и руку.

Акула съела россиянина на курорте в Египте