В Албании президенту объявили импичмент

Парламент Албании проголосовал за импичент президента Илиру Мете. Депутаты приняли решение из-за нарушения Конституции перед выборами.

Решение депутаты одобрили на внеочередном заседании 9 июня. Перед тем временная следственная комиссия обнародовала вывод, что Мета нарушил 16 статей Конституции перед выборами.

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ВСК рекомендовала отстранить президента от должности

Мету обвинили в том, что он не выполнил свой долг гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

Поэтому в отчете комиссии рекомендовали отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Именно для этого парламент Албании собрался на внеочередное заседание.

Что этому предшествовало

Мета обвинил премьер-министра Эди Раму, якобы он руководит "клептократическим режимом".

Президент заявил, что премьер сосредотачивает у себя законодательные, административные и судебные полномочия.

Президент Албании имеет символические полномочия, хотя у него есть определенная власть над судебной системой и вооруженными силами. Несмотря на это, Мета часто конфликтует с правительством Эди Рамы.